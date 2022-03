Telenord in viaggio verso il confine ucraino-polacco con la missione umanitaria delle Misericordie

di Redazione

Un nostro giornalista a bordo per documentare la consegna degli aiuti raccolti anche dalla comunità di Santo Stefano e il ritorno con i profughi

La missione umanitaria organizzata dalla Comunità ucraina di Santo Stefano in collaborazione con le Misericordie è partita stamani da piazza della Vittoria, a Genova, alla volta del confine fra Polonia e Ucraina.

A bordo c'è anche Marco Innocenti, il giornalista di Telenord che documenterà il viaggio, la consegna di beni e il ritorno con i profughi.

La carovana, composta da due pullman ed alcuni furgoni carichi di aiuti di ogni genere, ha fatto la prima tappa a Busalla, dove era pronta ad attenderla, per proseguire insieme il viaggio, un'ambulanza donata falla Federazione delle Misericordia.

Qui l'ambulanza è stata riempita di medicinali, donati dai Lions Club e da altri generi alimentari e abiti raccolti dai ragazzi dell'Istituto comprensivo di Busalla (Genova). A decorare il fianco dell'ambulanza anchr un messaggio dei ragazzi della scuola, che hanno fatto scrivere sulla vettura "Non possiamo donarvi la pace ma un pezzo del nostro cuore".

Intorno alle 13 la colonna di mezzi è partita alla volta di Korczowa, la città al confine tra Polonia e Ucraina dove scaricherà gli aiuti e, dopo aver espletato le procedure burocratico, ripartirà per far ritorno a Genova con circa 90 persone, tutte donne e bambini in fuga dalle bombe e dalla guerra.