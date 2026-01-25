Telenord: Genoa-Bologna e Catanzaro-Sampdoria, maratona 'Stadio Goal' dalle 14,25
di Redazione
Giovanni Porcella ed Emanuela Guerra in studio per seguire le due partite minuto per minuto con i loro staff di commentatori
Telenord dedica oggi un’ampia copertura alle grandi sfide calcistiche del pomeriggio, con una programmazione speciale pensata per accompagnare i tifosi minuto per minuto. Riflettori puntati su Genoa-Bologna, in campo alle 15 allo stadio Ferraris, e su Catanzaro-Sampdoria, in programma alle 17.15 al 'Ceravolo'.
La giornata sarà scandita da una vera e propria maratona sportiva con un’edizione speciale di “Stadio Goal”, in onda a partire dalle 14.25. In studio Giovanni Porcella, affiancato dal suo staff di commentatori e opinionisti rossoblù, guiderà il pubblico nel prepartita, nel racconto del match di Marassi e nelle analisi a caldo al fischio finale.
Al termine di Genoa-Bologna, il testimone passerà a Emanuela Guerra, che condurrà la seconda parte della diretta dedicata a Catanzaro-Sampdoria, insieme agli opinionisti blucerchiati, per seguire il prepartita, la cronaca e il dibattito post gara.
