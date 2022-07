di Redazione

Appuntamento domani sera a partire dalle 22:30

Guerra e Ambiente. Non perdete l’incontro con Michele Santoro mercoledì sera a partire dalle 22:30, in diretta da Polignano a Mare, in Puglia, su Telenord.

Sarà un monologo del giornalista per parlare di guerra in Ucraina e cambiamenti climatici.