Telenord augura Buon Natale a Genova e a tutta la Liguria

Un caro augurio di Buon Natale a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Telenord, a Genova e a tutta la Liguria. In queste giornate di festa desideriamo ringraziarvi per la fiducia, l’affetto e l’attenzione con cui ci seguite ogni giorno.

Il vostro sostegno è la nostra forza e il motivo che ci spinge a raccontare il territorio con passione, serietà e amore per l’informazione.

Che il Natale porti serenità, speranza e momenti di condivisione nelle vostre famiglie, e che il nuovo anno sia ricco di salute, soddisfazioni e nuove opportunità per tutti.

Buone feste dall’editore Massimiliano Monti, dal direttore Maurizio Michieli, dalla redazione, dall’amministrazione e da tutta la componente tecnica di Telenord.

