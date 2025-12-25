Telenord augura Buon Natale a Genova e a tutta la Liguria
di Redazione
Buone feste dall’editore Massimiliano Monti, dal direttore Maurizio Michieli, dalla redazione, dall’amministrazione e da tutta la componente tecnica
Un caro augurio di Buon Natale a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Telenord, a Genova e a tutta la Liguria. In queste giornate di festa desideriamo ringraziarvi per la fiducia, l’affetto e l’attenzione con cui ci seguite ogni giorno.
Il vostro sostegno è la nostra forza e il motivo che ci spinge a raccontare il territorio con passione, serietà e amore per l’informazione.
Che il Natale porti serenità, speranza e momenti di condivisione nelle vostre famiglie, e che il nuovo anno sia ricco di salute, soddisfazioni e nuove opportunità per tutti.
Buone feste dall’editore Massimiliano Monti, dal direttore Maurizio Michieli, dalla redazione, dall’amministrazione e da tutta la componente tecnica di Telenord.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Sanremo: lutto nell’Arma, morto il capitano dei Carabinieri Antonio Bertillo
25/12/2025
di Redazione
Botti di Capodanno: il TAR sospende l'ordinanza-divieto del Comune di Genova
24/12/2025
di Luca Pandimiglio