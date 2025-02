Taggia, si chiudono oggi le celebrazioni per San Benedetto Revelli: ecco il programma

Per chi ha poco tempo

La città di Taggia celebra oggi l’ultimo giorno della grande festa in onore di San Benedetto Revelli, una delle rievocazioni storiche più suggestive della Liguria. L’evento, nato nel 1625 come voto per salvare la città dalle incursioni savoiarde, coinvolge ogni anno migliaia di visitatori con un programma ricco di spettacoli, cortei e scenografie d’epoca.

Ultima giornata – Il programma di oggi inizia alle 9 con il mercatino artigianale e i prodotti tipici in piazza Eroi Taggesi, via Roma e viale Mazzini. Dalle 9.30 alle 14 i rioni cittadini metteranno in scena ambientazioni storiche nei vicoli e nelle piazze, sottoposte al giudizio di una giuria.

Spettacoli – Il pomeriggio sarà dedicato agli spettacoli con falconieri, sbandieratori e balestrieri di Ventimiglia. Alle 14.30 in piazza Cavour e via Soleri si esibiranno gli Sbandieratori e Musici del Sestiere Burgu, seguiti da una dimostrazione dei Balistrieri di Ventimiglia.

Corteo storico – L’evento più atteso è il grande corteo storico che partirà alle 15.45 da piazza del Colletto, con figuranti in abiti d’epoca. Testimonial della manifestazione sarà Ilaria Salerno, influencer e Miss Social Liguria 2024, che porterà simbolicamente la Chiave della città. L’arrivo in piazza Cavour è previsto per le 16, con la lettura delle delibere e le premiazioni.

Origini della festa – La celebrazione ha radici profonde nella storia di Taggia. Nel 1625, durante la Guerra dei Trent’anni, la città si trovò minacciata dalle forze savoiarde. Senza possibilità di resistenza militare, il Parlamento cittadino decise di affidarsi all’intercessione di San Benedetto Revelli, vescovo di Albenga, facendo un voto solenne: ogni anno, nella seconda domenica di febbraio, la città avrebbe celebrato il santo con una festa di ringraziamento. La tradizione è stata rispettata fino ad oggi, trasformandosi in una delle rievocazioni più sentite della regione.

Chiusura – L’evento si concluderà con momenti di festa e convivialità. Per l’occasione saranno disponibili street food a pranzo e a cena, permettendo ai visitatori di gustare specialità locali mentre si immergono nell’atmosfera del passato.

