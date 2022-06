Taggia, vasto incendio in Valle Argentina: al lavoro 3 canadair e l'elicottero, sfollate 3 persone

di Marco Innocenti

Il fumo del rogo arriva anche sul percorso della A10 che al momento resta comunque transitabile anche se a una sola corsia

Un vasto incendio, sviluppatosi nelle prime ore del pomeriggio, sta interessando una collina in Valle Argentina, nella zona di Taggia, nell'Imperiese. Sul posto, oltre a 35 vigili del fuoco e 38 volontari di protezione civile, stanno operando due Canadair e l'elicottero dell'antincendio boschivo.

Le fiamme in poco più di un'ora, sono arrivate fin sotto i piloni dell'autostrada A10: tra i caselli di Imperia Ovest e Taggia in direzione Genova, viene segnalato fumo intenso. L'autostrada resta comunque aperta anche se è percorribile a una sola corsia. Chiusa invece proprio per il fumo la strada collinare della valle.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che le fiamme possano essere partite da una serra agricola e poi si siano rapidamente diffuse alla vegetazione circostante, alimentate dal vento e dall'aridità della macchia.

Ore 17.15 - Aggiornamento: Un terzo canadair sta arrivando sulle colline di Taggia per tentare di circoscrivere il vasto incendio che è divampato dalle prime ore del pomeriggio. Per precauzione, sono state sfollate tre persone.

Ore 18.15 - Aggiornamento: Le tre persone precedentemente evacuate hanno potuto far ritorno nelle proprie abitazioni. Altre 7 persone invece sono satte aiutate ad allontanarsi dal bosco.

[Articolo in aggiornamento]