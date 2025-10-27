Sviluppo economico: 100mila euro per sostenere i progetti cooperativi in Liguria
di Redazione
Regione Liguria lancia un bando da 100mila euro per rafforzare il mondo cooperativo: fondi per progetti di formazione, innovazione e crescita sostenibile.
Centomila euro per rafforzare e valorizzare il mondo cooperativo ligure. È quanto prevede il nuovo bando regionale approvato nell’ambito della legge regionale 19/2010, dedicata alla promozione e al sostegno della cooperazione.
L’iniziativa punta a favorire la crescita, l’innovazione e la formazione all’interno delle realtà cooperative, riconoscendo il ruolo centrale che queste rivestono nel tessuto economico e sociale della Liguria.
“Con questa misura – spiega Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria – proseguiamo il percorso di valorizzazione della cooperazione, dopo essere stati i primi in Italia ad approvare un piano d’azione dedicato. Sostenere chi ogni giorno rappresenta un punto di riferimento per la categoria significa dare forza e continuità a un modello d’impresa che mette al centro il lavoro e la partecipazione.”
Potranno accedere ai contributi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cooperativo, presentando progetti legati a formazione, ricerca, innovazione e promozione della cultura cooperativa.
Il finanziamento complessivo, pari a 100mila euro, sarà destinato alle iniziative capaci di generare ricadute concrete sul territorio e favorire la crescita sostenibile delle imprese cooperative.
