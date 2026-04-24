Svezia, Nobina rafforza la flotta elettrica: ordinati 103 autobus Solaris per il 2027

Prosegue la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile nel trasporto pubblico scandinavo. L’operatore svedese Nobina ha annunciato un nuovo importante ordine di autobus elettrici, confermando la collaborazione con il costruttore Solaris e ampliando ulteriormente la propria flotta a zero emissioni.

L’accordo prevede la fornitura di 103 autobus elettrici Solaris Urbino 15 LE, suddivisi in tre contratti distinti. I veicoli saranno consegnati a partire dalla metà del 2027 e impiegati in diverse aree del Paese: 50 unità saranno destinate alla regione di Stoccolma, 49 alla Scania e 4 nei dintorni di Göteborg.

I nuovi autobus sono progettati per un utilizzo sia urbano che suburbano e saranno equipaggiati con batterie ad alta capacità Solaris High Energy, in grado di garantire autonomia sufficiente anche su tratte extraurbane. Si tratta di mezzi a pianale ribassato, pensati per migliorare accessibilità e comfort dei passeggeri.

Soddisfazione è stata espressa da Solaris, che vede nell’accordo un ulteriore passo nello sviluppo del trasporto a emissioni zero in Svezia. “Scegliere l’Urbino elettrico significa puntare su zero emissioni e maggiore comfort per i passeggeri – ha dichiarato Sverre Skaar, CEO di Solaris Sverige AB – e siamo orgogliosi della fiducia rinnovata da Nobina”.

La collaborazione tra le due aziende è attiva dal 2010 e negli ultimi anni ha portato a una crescita costante della flotta elettrica dell’operatore svedese. Dal 2024, Solaris ha già consegnato 201 autobus elettrici a Nobina, mentre tra il 2026 e il 2027 sono previsti ulteriori oltre 320 veicoli a zero emissioni.

Il nuovo ordine si inserisce quindi in un percorso strutturato di lungo periodo, che punta a rafforzare il trasporto pubblico sostenibile sia nelle grandi aree urbane sia nei collegamenti suburbani in tutta la Svezia.

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