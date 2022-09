Sversamento idrocarburi torrente Varenna, ancora in azione Arpal e Vigili del fuoco

Stanno proseguendo da parte di Arpal, in contatto con vigili del fuoco e altri organi interessati, le attività di valutazione e accertamento, sia di natura ambientale che sul fronte dell'accertamento delle cause, dopo l'incidente che ha provocato lo sversamento di idrocarburi nel torrente Varenna, all'altezza di via Cassanello, a Multedo. Sono tutt'ora operative le misure adottate per il contenimento dello sversamento, cioè il posizionamento di panne e l'azione degli autospurghi spiega in una nota la Regione. È stata inoltre attuata la deviazione del corso dell'acqua a monte del luogo dell'incidente, in modo che le acque provenienti da monte non entrino in contatto con l'area di massima contaminazione. Nel corso dei sopralluoghi sul torrente, i tecnici di Arpal non hanno al momento rilevato tracce dello sversamento nel tratto tra la foce del Varenna e il ponte autostradale che sorpassa lo stesso. Nel contempo sono stati effettuati diversi campioni lungo il corso d'acqua allo scopo di verificare l'effettiva situazione. I campioni sono in via di valutazione.