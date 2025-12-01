Sulmona: parte il nuovo servizio urbano Tua. In corso valutazioni su potenziamenti ferroviari e riorganizzazione servizi

È attivo da oggi il nuovo servizio urbano di Sulmona gestito da Tua. L’avvio arriva al termine di un lavoro condiviso con l’amministrazione comunale e segna un passaggio importante nella riorganizzazione della mobilità dell’area peligna, con l’obiettivo di rendere più funzionale e coerente l’offerta di trasporto pubblico.

Parallelamente all’attivazione del servizio urbano, Tua sta analizzando ulteriori interventi di potenziamento dei collegamenti ferroviari regionali, in particolare sulle direttrici interprovinciali e sui nodi strategici della rete.

Valutazioni sono in corso anche sull’area metropolitana, dove si punta a una maggiore integrazione tra modalità differenti di trasporto e a un graduale incremento della capacità.

Dall’azienda arriva un ringraziamento al personale coinvolto e all’amministrazione comunale di Sulmona: la collaborazione tra uffici tecnici, conducenti e operatori ha permesso di rispettare tempi e standard previsti, anche grazie al lavoro svolto nei giorni festivi da più squadre operative.

Nel frattempo, Tua sta procedendo con un’attività di razionalizzazione delle sovrapposizioni tra servizi su gomma e ferro.

Si tratta di un processo che non comporta riduzioni dell’offerta, ma mira a utilizzare le risorse in modo più efficiente e a migliorare la qualità complessiva del servizio.

Nelle aree interne, inoltre, l’azienda sta per introdurre modalità più flessibili come i servizi a chiamata e le sub-concessioni, già sperimentate in diversi modelli europei di mobilità.

A supporto di questo percorso, entro la fine dell’anno entreranno in servizio nuovi conducenti, parte di un piano straordinario di assunzioni dedicato a sostenere la capacità produttiva e garantire continuità ai servizi programmati.

Con questo insieme di interventi, Tua conferma il proprio orientamento verso un miglioramento graduale e costante dell’offerta, mantenendo aperto il dialogo con i territori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.