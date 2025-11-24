Struppa, alla RSA Doria arrivano nuovi presidi innovativi non farmacologici

Alla RSA Doria di Struppa sono stati introdotti nuovi presidi innovativi a supporto della cura e del benessere degli ospiti, con particolare attenzione a soluzioni non farmacologiche.

In collegamento con Carlotta Nicoletti, vengono illustrati i contenuti del provvedimento, spiegando come questi strumenti possano migliorare la qualità della vita delle persone assistite, promuovendo approcci alternativi e più sicuri nella gestione dei sintomi e nel supporto quotidiano.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di innovazione e sperimentazione all’interno delle strutture sociosanitarie, dove la tecnologia e le strategie non farmacologiche vengono integrate nelle routine assistenziali per favorire autonomia, stimolazione cognitiva e benessere complessivo degli ospiti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.