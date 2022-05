Statale dei Giovi: a luglio riapertura a doppio senso di marcia

di Redazione

Anas ha indicato un ulteriore investimento di 800mila euro per garantire la circolazione

La strada statale 35 dei Giovi riaprirà a doppio senso a luglio, limitando così i disagi che si sarebbero comunque creati con la riapertura di un senso unico alternato.

Durante il tavolo di aggiornamento che si è svolto tra Regione, Anas, Anci, Confindustria, il Comune di Ronco e i rappresentanti dei comitati del cittadini è stato preso atto della relazione tecnica del professor Giovanni Perillo, dell'Università di Napoli, che ha evidenziato criticità che non consentono di traguardare l'obiettivo intermedio della riapertura a senso unico alternato, limitatamente a particolari ore del giorno e del pomeriggio, e sotto sorveglianza tecnica, come inizialmente ipotizzato.

Anas ha individuato una soluzione che nel transitorio consenta di superare le criticità evidenziate e di arrivare ad una riapertura quanto prima e nelle more della conclusione dei lavori. Anas ha così indicato un ulteriore investimento pari a euro 800 mila per arrivare all'immediata esecuzione di una struttura in carpenteria metallica provvisoria con disposizione di reti paramassi ancorate alla testa del muro, tale da garantire la riapertura della tratta a doppio senso di circolazione entro fine luglio 2022.

Il prossimo tavolo di lavoro tornerà a riunirsi nel mese di giugno per verificare il cronoprogramma dei lavori e la capacità del raggiungimento dell'obiettivo intermedio della riapertura dell'arteria entro il mese di luglio, ben consapevoli che si tratta di un obiettivo imprescindibile, come evidenziato anche nella mattinata odierna per garantire la vivibilità economica, imprenditoriale e sociale di quel territorio.

Durante il tavolo tecnico si è anche preso atto che sono stati completati i lavori relativi al disgaggio con pulizia del materiale instabile superficiale e rimozione del materiale franato, mentre sono in corso le attività di rafforzamento corticale con stesa di reti posate per circa 5000 mq La conclusione dei lavori è prevista per febbraio 2023.