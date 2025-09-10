Stasera Benvenuti in Liguria tra la vendemmia del Rossese: "Bottiglie troppe care nei ristoranti"
di Redazione
Il primo itinerario stagionale di Benvenuti in Liguria, la trasmissione di Telenord del mercoledì sera, approda a Dolceacqua: dalle 20.30 le immagini e le voci della vendemmia del Rossese con capitoli anche su Soldano e San Biagio della Cima.
La puntata, in collaborazione con Cia Imperia, mette al centro del racconto l'attualità del momento per i viticoltori del ponente che si sono fatti interpreti di un ulteriore salto di qualità portando sulle etichette un'espressione geografica, ancor,a più precisa al fine di spiegare la provenienza dell'uva. Tuttavia, restano numerosi problemi. E tra questi, un rincaro giudicato, spesso, eccessivo da parte della ristorazione.
Insieme a Sergio Rossi, con le riprese di Massimo Fornasier via al racconto dalle 20.30 sul canale 11 e telenord.it.
