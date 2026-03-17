Start Romagna lancia il Barocco Bus: arte e trasporto si incontrano

Un autobus che sembra uscito da un affresco del Seicento percorre le strade di Forlì. Drappeggi, angeli e scene di vita barocca trasformano la carrozzeria in una vera opera d’arte itinerante: è il Barocco Bus di Start Romagna, pensato per promuovere la mostra “Barocco. Il Gran Teatro delle Idee”, in corso al Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno 2026.

La livrea, ricca di dettagli e cornici dorate, richiama l’estetica barocca e trasforma i finestrini in piccoli quadri in movimento. A bordo, passeggeri e cittadine diventano parte dell’opera, protagonisti di un dipinto che attraversa la città. Il bus è in servizio sulla linea 4 e porta l’arte fuori dagli spazi museali, inserendola nella quotidianità.

L’iniziativa unisce promozione culturale e mobilità sostenibile, rafforzata anche da agevolazioni dedicate: gli abbonati al trasporto pubblico della provincia possono infatti accedere alla mostra a tariffa ridotta.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di Start Romagna, che punta a valorizzare il trasporto pubblico non solo come servizio, ma come parte attiva della vita culturale e sociale del territorio.