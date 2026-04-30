San Donato Milanese, controlli congiunti su bus e metro: rafforzata la sicurezza del trasporto pubblico

Importante attività di controllo e presidio è stata svolta presso la stazione di San Donato Milanese, capolinea della linea M3 della metropolitana, nell’ambito di un’operazione congiunta che ha visto impegnate Autoguidovie, ATM e Star Mobility.

L’intervento ha riguardato la verifica della regolarità dei titoli di viaggio sulle corse in arrivo e in partenza dall’hub, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza complessiva del sistema di trasporto pubblico e garantire maggiore tutela a passeggeri e operatori.

All’attività hanno partecipato anche la Polizia di Stato, attraverso il Commissariato di Mecenate, e la Polizia Locale, impegnate nelle consuete funzioni di presidio del territorio e supporto alle operazioni di controllo.

Per Autoguidovie si tratta di un’iniziativa che rientra in una strategia più ampia di sicurezza integrata. “I controlli rappresentano uno strumento fondamentale di prevenzione e tutela – ha dichiarato Gabriele Mariani, direttore operations – contribuendo a rafforzare il presidio sul territorio e a garantire un servizio più sicuro e affidabile”.

L’azienda ha inoltre sottolineato come la sicurezza sia un ambito su cui si investe in modo strutturale. La flotta è infatti quasi interamente dotata di sistemi di videosorveglianza a bordo, mentre dal 2025 è stata introdotta anche l’adozione delle bodycam per il personale di controlleria, nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le parti sociali.

Secondo Filippo Bazzoni, operation director della Zona 4 di Autoguidovie, questi strumenti rappresentano un ulteriore passo avanti nella tutela del personale viaggiante: “Contribuiscono concretamente alla prevenzione e alla gestione delle situazioni critiche, rafforzando la sicurezza a bordo”.

L’operazione svolta a San Donato conferma così un impegno continuativo delle aziende del trasporto pubblico per garantire standard sempre più elevati di sicurezza, affidabilità e qualità del servizio.

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