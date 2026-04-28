DL Carburanti, FlixBus protesta: “Trasporto passeggeri escluso, rischio per mobilità e turismo”

Il Decreto Carburanti è stato approvato in prima lettura al Senato senza modifiche, confermando un sostegno esclusivo per il settore dell’autotrasporto merci. Il provvedimento prevede infatti un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta destinato unicamente al trasporto su gomma delle merci, lasciando fuori il comparto del trasporto passeggeri. Una scelta che FlixBus accoglie con evidente insoddisfazione.

L’azienda sottolinea da tempo l’importanza del trasporto passeggeri su gomma per garantire la mobilità a milioni di persone in Italia. Nonostante le criticità già evidenziate dopo l’introduzione del decreto, il testo approvato continua a non riconoscere il ruolo strategico di questo settore, privilegiando invece il comparto merci e creando una disparità che potrebbe avere conseguenze concrete. A risentirne rischiano di essere soprattutto le comunità meno servite dal trasporto ferroviario, i cittadini con minore capacità economica e l’intero comparto turistico.

«Favorire il trasporto delle merci penalizzando quello delle persone è una scelta discutibile», ha dichiarato Cesare Neglia, Managing Director di FlixBus Italia. «Parliamo di milioni di utenti — studenti, lavoratori, turisti e famiglie — che ogni giorno si affidano al trasporto su gomma, spesso perché non hanno alternative. Garantire il loro diritto alla mobilità è fondamentale».

Un altro punto critico riguarda la sostenibilità ambientale. Il decreto, infatti, non introduce alcun incentivo per le aziende che investono in flotte a basse emissioni, andando in contrasto con gli obiettivi di transizione ecologica. «Le politiche pubbliche dovrebbero sostenere e incentivare scelte più sostenibili», ha aggiunto Neglia, evidenziando come l’esclusione del trasporto passeggeri e l’assenza di criteri premiali vadano nella direzione opposta.

In vista dell’estate, inoltre, il trasporto passeggeri su gomma assume un ruolo ancora più centrale nel supportare i flussi turistici. La mancanza di misure di sostegno potrebbe quindi tradursi in un ostacolo alla mobilità dei visitatori e avere ripercussioni sull’intero indotto del turismo.

Per questo motivo, FlixBus auspica un intervento del Governo nei prossimi provvedimenti, con l’obiettivo di ristabilire condizioni più equilibrate tra trasporto merci e passeggeri e riconoscere il valore economico e sociale di quest’ultimo.

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