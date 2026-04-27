AIR Campania, al via la vigilanza armata sugli autobus: controlli su sicurezza e biglietti per sei mesi

Dalla prima settimana di maggio sarà operativo il nuovo servizio di vigilanza armata a bordo degli autobus di AIR Campania, affiancato anche da controlli sui titoli di viaggio. Una misura sperimentale che durerà sei mesi e che punta a rafforzare la sicurezza di passeggeri e personale viaggiante.

L’iniziativa è stata annunciata dal manager Anthony Acconcia a margine del tavolo di coordinamento delle Forze di Polizia convocato dal Prefetto di Caserta Lucia Volpe, in continuità con le precedenti riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi anche in provincia di Avellino.

Risposta agli episodi di aggressione

La decisione arriva dopo una serie di episodi critici registrati nei primi mesi del 2026: sette aggressioni ai danni del personale a bordo dei mezzi hanno reso necessario l’avvio di un piano straordinario di sicurezza.

Il servizio di vigilanza sarà attivo soprattutto sulle linee considerate più a rischio, sia per episodi di violenza sia per irregolarità nei titoli di viaggio, spesso all’origine di tensioni tra utenti e personale.

Controlli e prevenzione a bordo

Il personale di vigilanza affiancherà autisti e verificatori, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e garantire maggiore tutela durante il servizio.

Oltre al controllo dei passeggeri, la presenza dei vigilantes punta a ridurre situazioni di conflitto e a rafforzare il rispetto delle regole a bordo dei mezzi pubblici.

Fase sperimentale e investimenti futuri

Il progetto sarà monitorato per sei mesi, al termine dei quali verranno valutati i risultati e l’efficacia dell’intervento. La possibile prosecuzione del servizio in forma stabile dipenderà anche dalle risorse che Governo e Regione decideranno di destinare al settore.

Parallelamente, sono previsti ulteriori interventi per migliorare la sicurezza complessiva del trasporto pubblico, tra cui l’installazione di paratie per gli autisti, sistemi di videosorveglianza e dispositivi di emergenza come il panic button.

Acconcia: “Priorità assoluta la sicurezza”

“La sicurezza dei nostri dipendenti e dei cittadini è una priorità assoluta”, ha dichiarato l’Amministratore Unico di AIR Campania Anthony Acconcia.

Ringraziando le istituzioni coinvolte, Acconcia ha sottolineato la collaborazione con Prefetture e forze dell’ordine: “Dopo i gravi episodi registrati era necessario intervenire con misure straordinarie per ristabilire un clima di serenità e rispetto a bordo dei nostri autobus”.