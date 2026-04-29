CAF-Solaris accelera in Svezia: maxi commessa da 204 autobus elettrici per oltre 125 milioni

Il CAF rafforza la propria presenza nel mercato nordico della mobilità sostenibile grazie alla controllata Solaris, che si è aggiudicata due nuovi contratti in Svezia per la fornitura complessiva di 204 autobus elettrici. Gli accordi, siglati con gli operatori Nobina e VR Sverige, hanno un valore totale superiore ai 125 milioni di euro.

Nel dettaglio, Solaris fornirà a Nobina 103 autobus elettrici Urbino 15 LE, destinati a operare nelle aree di Stoccolma, Göteborg e Scania. Le consegne partiranno dalla metà del 2027. I mezzi, progettati per servizi sia urbani che extraurbani, saranno dotati di batterie ad alta capacità in grado di garantire autonomia anche su tratte più lunghe.

La collaborazione tra Solaris e Nobina è consolidata da oltre un decennio e negli ultimi anni si è intensificata con un progressivo ampliamento delle flotte a zero emissioni. Dal 2024 sono già stati consegnati oltre 200 autobus elettrici, mentre ulteriori forniture previste tra il 2026 e il 2027 porteranno il totale a superare le 600 unità nel Paese.

Parallelamente, VR Sverige ha commissionato 101 nuovi autobus elettrici Solaris, che si aggiungono a un precedente ordine di 81 mezzi. La nuova fornitura comprende diversi modelli e lunghezze – dagli Urbino 9 LE fino agli articolati Urbino 18 – tutti destinati al servizio passeggeri nella capitale svedese.

I nuovi veicoli saranno equipaggiati con sistemi di propulsione elettrica di ultima generazione e batterie dimensionate per garantire un’intera giornata di operatività senza ricarica. A bordo, inoltre, saranno presenti soluzioni avanzate per l’informazione ai passeggeri e tecnologie di assistenza alla guida, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, comfort ed efficienza del servizio.

Questi contratti confermano il ruolo centrale di Solaris nello sviluppo della mobilità elettrica in Svezia, dove il processo di transizione verso il trasporto pubblico a zero emissioni procede a ritmo sostenuto: si stima infatti che l’86% degli autobus messi a gara nel 2025 sarà elettrico.

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