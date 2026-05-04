La filovia V1 “La Verde” supera gli 8.000 passeggeri in un giorno: cresce la fiducia nel trasporto elettrico

La linea filoviaria V1 “La Verde” raggiunge un risultato importante per il sistema di mobilità dell’area metropolitana, registrando oltre 8.000 passeggeri in un’unica giornata. Un dato che conferma il crescente utilizzo del servizio e il suo ruolo sempre più centrale negli spostamenti quotidiani.

Secondo i dati rilevati il 24 aprile 2026, i viaggiatori complessivi sono stati 8.122. Il flusso risulta ben distribuito nei due sensi di marcia: 3.892 passeggeri hanno viaggiato da Piazza della Repubblica verso il Pala Dean Martin, mentre 4.230 hanno percorso la tratta in direzione opposta.

Significativo anche l’utilizzo nelle ore serali: tra le 20:30 e l’1:30 sono stati registrati 680 passeggeri, pari all’8,3% del totale giornaliero. Un segnale che evidenzia come il servizio stia diventando una scelta sempre più frequente anche per spostamenti legati al tempo libero e agli eventi.

Il trend generale conferma inoltre una domanda stabile e in crescita, con valori quotidiani costantemente superiori ai 7.000 utenti e una distribuzione equilibrata tra le due direzioni. Il superamento della soglia degli 8.000 passeggeri rappresenta così un risultato simbolico, ma anche concreto, che riflette l’efficacia delle scelte infrastrutturali e organizzative adottate.

Per il direttore generale di TUA S.p.A., Maxmilian Di Pasquale, i numeri confermano la direzione intrapresa: un servizio moderno, sostenibile e in grado di rispondere a una domanda di mobilità sempre più ampia.

Sulla stessa linea anche il presidente Gabriele De Angelis, che sottolinea come la “Verde” stia entrando progressivamente nelle abitudini dei cittadini, rappresentando un primo chiaro segnale di cambiamento nelle scelte di trasporto. L’investimento sulla filovia, ha evidenziato, incide non solo sull’efficienza degli spostamenti ma anche sulla qualità urbana complessiva.

Un’analisi relativa ai fine settimana del mese di aprile 2026 mostra inoltre un andamento positivo e crescente del servizio. Il venerdì si conferma la giornata con i volumi più elevati, mentre anche la domenica registra un utilizzo sempre più consistente, segno di una progressiva diffusione della linea anche nei giorni festivi.

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