Staglieno accessibile: al via le visite guidate inclusive per persone con disabilità

di R.S.

L’iniziativa, gratuita, propone un percorso storico e multiculturale all’interno della necropoli, toccando anche le aree di sepoltura delle comunità ortodossa, protestante, ebraica e inglese

Dal 16 ottobre parte un nuovo ciclo di visite guidate al Cimitero Monumentale di Staglieno pensato per persone con disabilità psico-sensoriali e fragilità. Il progetto, ideato dalla guida turistica Lidia Schichter di Dalet – Tracce di memoria e sostenuto da Asef, mira a rendere il patrimonio artistico e culturale del cimitero monumentale accessibile a tutti.

L’iniziativa, gratuita, propone un percorso storico e multiculturale all’interno della necropoli, toccando anche le aree di sepoltura delle comunità ortodossa, protestante, ebraica e inglese, con interventi di ospiti esperti. Previsto anche un accenno al cimitero musulmano.

Le prossime visite sono in programma il 30 ottobre, 2, 14, 23 e 30 novembre, con ultimo appuntamento il 14 dicembre. La partecipazione è su prenotazione.

