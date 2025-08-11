Cronaca

Spotorno, incidente in A10: muore motociclista, in gravi condizioni la passeggera

di R.C.

25 sec

I due viaggiavano in moto quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo; entrambi sono stati travolti da un veicolo in arrivo

Spotorno, incidente in A10: muore motociclista, in gravi condizioni la passeggera
Termoponente

Tragedia sulla A10 tra Spotorno e Savona, in direzione Genova: un uomo di 58 anni è morto e una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente in tarda serata.

Secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano in moto quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo; entrambi sarebbero stati travolti da un veicolo in arrivo.

Inutili i soccorsi per l’uomo. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: