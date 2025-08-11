Spotorno, incidente in A10: muore motociclista, in gravi condizioni la passeggera
di R.C.
I due viaggiavano in moto quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo; entrambi sono stati travolti da un veicolo in arrivo
Tragedia sulla A10 tra Spotorno e Savona, in direzione Genova: un uomo di 58 anni è morto e una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente in tarda serata.
Secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano in moto quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo; entrambi sarebbero stati travolti da un veicolo in arrivo.
Inutili i soccorsi per l’uomo. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale.
