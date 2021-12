Spezia, Thiago Motta: "Con l'Inter serve la partita perfetta per atteggiamento e coraggio"

di Maria Grazia Barile

"Sarà molto difficile, con i campioni d'Italia e la formazione più in forma del campionato. È un club in cui sono stato molto bene ma niente sconti, daremo il massimo"

Sfida proibitiva ma stimolante per lo Spezia contro l'Inter domani alle 18.30 allo Stadio Meazza. Thiago Motta la presenta così: "Sarà una partita molto difficile, con i campioni d'Italia e quelli più in forma del campionato. Serve la partita perfetta per concentrazione, atteggiamento e coraggio, per attaccarli e metterli in difficoltà".

Il tecnico ricorda gli anni straordinari di successi trascorsi in nerazzurro: "È un club in cui sono stato molto bene, con dei tifosi che mi hanno accolto dal primo all'ultimo giorno in una maniera fantastica. Io e la mia famiglia siamo stati benissimo, non solo a livello sportivo. Ho tanto da ringraziargli, poi durante la partita sarò al massimo, come voglio che siano i miei giocatori per fare una grandissima prestazione".