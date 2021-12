Spezia, i tifosi: "Coloriamo la Ferrovia, un muro bianco per la vittoria"

"Domenica, come non mai, lo Spezia ha bisogno di noi, e ogni spezzino ha il dovere di venire allo stadio, cantare per 90 minuti senza mai far mancare il sostegno a questa squadra." L'appello è lanciato sui social dalla Curva Ferrovia in vista dell'importante sfida con il Bologna. La squadra di Thiago Motta dopo il pesante ko subito con l'Atalanta ha bisogno di rimmetersi in marcia. Per farlo potrà contare sull'apporto in massa della tifoseria.

"Coloriamo la Ferrovia, tutti in maglia bianca, sciarpe, bandiere e vessilli ... un MURO BIANCO che accompagnerà la squadra alla vittoria! Avanti Ultras! Avanti CURVA FERROVIA!". La richiesta della tifoseria più calda è quella di trasformare il Picco in quello stadio in grado di dare una spinta decisiva nelle grandi occasioni.

Il Bologna arriva da una brutta sconfitta casalinga con il Venezia che ha fatto infuriare il tecnico Sinisa Mihajlovic. Certamente gli emiliani arriveranno in Liguria con voglia di rivalsa. Un altro esame per lo Spezia ma, anche in vista della prossima sfida con l'Inter, è fondamentale muovere la classifica.