Spezia, scontro auto-moto sull'Aurelia: giovane scooterista rischia l'amputazione del braccio

di Marco Innocenti

Personale Anas e forze dell'ordine al lavoro per gestire il traffico e ripristinare la circolazione

A causa di un incidente avvenuto al km 401 è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Statale 1 Aurelia ad Arcola in provincia della Spezia. Nell'incidente, uno scontro tra un autoveicolo e una moto, sono rimaste ferite tre persone. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Ad avere la peggio è stato uno dei due scooteristi coinvolti nell'incidente, che adesso rischia di perdere un braccio. Secondo quanto appreso, a bordo dell'auto viaggiava una donna con le sue due figlie, di 16 ed un anno di età. L'utilitaria si è scontrata con un scooter su cui viaggiavano due ragazzi di Vezzano Ligure. I mezzi proseguivano in direzioni opposte quando sono entrati in collisione: l'auto ha finito la propria corsa contro un guard rail, mentre il motorino è volato in un canalone profondo alcuni metri.

Uno dei due ragazzi a bordo dello scooter è stato operato all'ospedale San Martino di Genova dopo un trasferimento d'urgenza. Anche l'altro giovane ha avuto conseguenze serie, che hanno suggerito il trasferimento presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia in codice rosso. La madre e le due figlie sono state a loro volta portate presso il nosocomio spezzino per accertamenti, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. I veicoli sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco, mentre Polizia stradale e Carabinieri hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.