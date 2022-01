Spezia, Salcedo potrebbe tornare all'Inter

di Edoardo Cozza

L'attaccante, classe 2001, può essere la soluzione a basso costo per i nerazzurri, che cercano una punta dopo l'infortunio di Correa in Coppa Italia

Con il mercato in entrata bloccato a causa della pendente sentenza della Fifa, lo Spezia può operare solo in uscita e sfoltire un po' la propria rosa per questa seconda parte di stagione. Non è una soluzione verso la quale Thiago Motta e la dirigenza sembrano essere molto propensi, ma uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Liguria è Eddie Salcedo: l'attaccante 2001, in prestito dall'Inter, potrebbe infatti far ritorno alla 'casa madre' per andare a rinforzare il pacchetto degli attaccanti di Simone Inzaghi, che sarà privo di Correa per un mese (febbraio) con tanti impegni tra campionato e coppe.

Salcedo potrebbe essere la soluzione low cost per un'Inter che, per ora, ha messo nel mirino il genoano Caicedo, ma se l'accordo con l'ex Lazio e i rossoblù non dovesse essere raggiunto, ecco che l'attaccante dello Spezia, che ha collezionato 9 presenze in stagione, sarebbe il profilo adatto per mettere una toppa al reparto offensivo.