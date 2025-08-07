Spezia, mercato: Elia verso Empoli, in arrivo Candela

Un’accelerazione nelle ultime ore ha portato Salvatore Elia (foto gentilmente concessa da AC Spezia) a un passo dall’Empoli. La trattativa, avviata nel tardo pomeriggio di ieri, si è sviluppata con rapidità e dovrebbe concludersi nel giro di poche ore. Il passaggio dell’esterno classe 1999 dalla Liguria alla Toscana porterà nelle casse dello Spezia circa 1,7 milioni di euro. In maglia aquilotta Elia ha collezionato 68 presenze, firmando 3 gol e fornendo 5 assist. Ora si prepara a una nuova tappa in Serie B, dove sarà a disposizione di Roberto Breda per la stagione 2025/26.

Strategia Spezia – L’uscita di Elia apre un vuoto sulla corsia di destra che il direttore sportivo Stefano Melissano punta a colmare in tempi rapidi. Una delle prime opzioni sul tavolo riguarda Antonio Candela, attualmente al Venezia ma già con un passato nelle file dello Spezia nel settore giovanile. I contatti tra le parti sarebbero stati già avviati, con l’ipotesi di un ritorno che si fa concreta.

Profili – Candela, laterale classe 2000, è apprezzato per la sua duttilità: in carriera ha totalizzato 162 presenze da terzino destro, segnando 4 gol, mentre da esterno alto ha giocato 74 partite con 3 reti. Non mancano esperienze anche sul lato opposto del campo, con 14 apparizioni da terzino sinistro e una marcatura all’attivo. Una versatilità che fa di lui un profilo adatto a coprire più soluzioni tattiche.

Altra fascia – Intanto, sul versante sinistro, lo Spezia ha messo gli occhi su Pietro Beruatto. Per il classe 1998, reduce da una stagione in Serie B con la Sampdoria, i contatti sono già in fase avanzata. Il laterale è ormai fuori dai piani tecnici del suo club e la possibilità di rilanciarsi in Liguria è più che concreta.

