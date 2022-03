Spezia, Meluso sull'addio: "Gli americani mi parlavano di algoritmi, io voglio vedere i giocatori"

L'ex direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso intervenuto ha parlato del suo addio allo Spezia e di quello di Italiano: “La storia è abbastanza semplice, il club cambiò proprietà a febbraio ed è arrivata una proprietà americana che mi chiese se avessi mai lavorato con gli algoritmi e se ci avessi voluto lavorare. Facemmo una riunione in cui spiegavo che potevano essere un sistema per scremare la scelta, per fare un po' di filtro, ma poi i giocatori li avrei visti e scelti dal vivo. Evidentemente questo mio modo di lavorare non andava bene e le nostre strade si sono divise".

Poi il suo commento su Italiano "Probabilmente c’è stato un ripensamento che magari andava fatto prima, c’è stato un errore nella sequenza degli eventi perché se firmi il rinnovo devi restare. Certo erano pure cambiate le cose anche se non posso addentrarmi troppo perché ero già andato via a quel punto".