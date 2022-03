Spezia, anche un mini-abbonamento per spingere gli aquilotti alla salvezza

di Redazione

Dal 22 marzo in vendita l'ultimo pacchetto con le quattro, durissime ma fondamentali sfide con Inter, Lazio, Atalanta e Napoli

Ultimo mini abbonamento per lo Spezia Calcio e i suoi sostenitori che da domani, 22 marzo potranno acquistare in blocco i tagliandi per le ultime quattro sfide casalinghe contro Inter, Lazio, Atalanta e Napoli.

A partire dalle 16 sarà possibile acquistare un mini abbonamento in fase di prelazione per i possessori di Eagle Card e per i vecchi abbonati, esclusivamente nei punti vendita fisici delle province di La Spezia e di Massa Carrara.

Nei prossimi giorni saranno invece comunicate le modalità di acquisto in fase di vendita libera per Spezia-Venezia (con l'orario ancora da definire) e le altre gare in programma.