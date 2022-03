Sassuolo-Spezia 4-1: Berardi, Ayhan e Scamacca abbattono le Aquile

di Marco Innocenti

Il numero 25 neroverde fa doppietta e raggiunge i 100 goal in Serie A. Verde con una magia segna il momentaneo 1-1 ma non basta

90'+3: Finisce qui: i tre punti vanno al Sassuolo

90': Ci saranno 3' di recupero

85': Ci prova anche Maxime Lopez con il piatto destro ma Provedel respinge

80': Poker del Sassuolo con la punizione di Scamacca che buca la barriera e batte Provedel

79': Ammonito Erlic

77': Angolo del Sassuolo, palla spizzata sul primo palo per Ayhan, ben appostato. La mette giù con la coscia e poi, d'esterno destro, colpisce in controbalzo e batte Provedel

73': Doppio cambio nello Spezia: dentro Manaj e Agudelo, fuori Gyasi e Verde

69': Azione di Gyasi che si libera del proprio marcatore e poi riesce a servire Kovalenko in area, lo spezzino sterza secco mandando al bar Frattesi che però lo tocca, facendogli perdere il passo e il tempo giusto per il tiro. Alla fine rinviene Gyasi che calcia ma trova solo una deviazione in angolo. Stavolta però il tocco su Kovalenko, per quanto lieve, sembrava assolutamente falloso

60': Spezia pericoloso in area avversaria con il cross di Gyasi su cui però non arriva nessuno

54': Kovalenko entra in area neroverde, Bastoni lo tocca e lo spezzino va giù. Volpi lascia proseguire poi ammonisce Maggiore per proteste. Dalla sala Var arriva la conferma: niente rigore per lo Spezia

48': Berardi riporta avanti il Sassuolo e fa 100 in Serie A! Palla di Defrel, Berardi se la porta avanti e poi, col destro, batte Consigli facendo passare la palla sotto le gambe del portiere

47': Berardi prova a imitare Verde ma il suo mancino non scende abbastanza e sfila sul fondo

46': Si riparte

SECONDO TEMPO:

45': Finisce qui il primo tempo

44': Ammonizione per Berardi

40': Balletto in area di Maxime Lopez, Amien non lo molla e alla fine gli smorza il tiro, Provedel blocca

39': Botta di Kyriakopoulos ma Provedel fa buona guardia e respinge coi pugni

35': Gran goal di Verde che con una pennellata trova l'incrocio dei pali dove Consigli non può arrivare

25': Altra palla illuminante di Berardi per Frattesi che si ritrova solo davanti a Provedel. Il portiere esce bene a chiudere allora Frattesi cerca Defrel ma la difesa dello Spezia si chiude

21': Ancora Frattesi pericolosissimo ma Provedel riesce a disinnescare la minaccia

20': Palla lunga per Reca, centro per Verde ma il suo mancino di prima intenzione si perde sul fondo

15': Palla intelligente di Berardi a premiare l'inserimento di Frattesi, Kovalenko lo affronta da dietro e Frattesi va giù: per Volpi è rigore e ammonizione per Kovalenko. Dal dischetto va Berardi che non sbaglia

13': Palla lunga di Erlic per lo scatto di Gyasi. Consigli deve uscire fuori dalla sua area per anticipare l'attaccante spezzino

1': Partita che ha inizio col fischio dell'arbitro

PRIMO TEMPO:

È la trasferta più breve della stagione (Genova a parte, ovviamente) per lo Spezia ma, di certo, non la meno importante. Contro il Sassuolo, la banda di Thiago Motta punta a dare continuità alla bella vittoria centrata contro il Cagliari, per provare a fare un ulteriore passo in avanti sulla strada verso la salvezza.

Ecco le formazioni ufficiali della gara:

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traoré. All. Dionisi.

SPEZIA: Provedel; Amian, Erlić, Nikolaou, Reca; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Kovalenko; Gyasi, Verde. All. Thiago Motta.

ARBITRO: Volpi (ass. Vecchi e Cipriani - IV: Miele - Var: Manganiello - Avar: Galetto).