Spezia, Melissano 'blinda' Salvatore Esposito: "Nessuna offerta concreta"

“Per Salvatore non è arrivato nulla, soltanto il Besiktas si è fatto avanti ma l’operazione non è andata in porto né con noi né con il ragazzo. Ad oggi è un centrocampista dello Spezia. Chiaro che se dovesse arrivare un'offerta importante per tutte le parti dalla categoria superiore, non freneremo la carriera del ragazzo, ma questo ad oggi non è accaduto e siamo tutti focalizzati sull'inizio della stagione che è alle porte”. Così il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, a margine della conferenza stampa dei difensori Andrea Cistana e Alessandro Onofri. Il dirigente ha fatto il punto sulle prospettive di mercato del club a pochi giorni dall’inizio ufficiale della nuova stagione.

Uscite – Melissano ha chiarito quali giocatori non rientrano nei piani tecnici: “Colak, Verde e Antonucci non resteranno con noi”. Ha poi escluso contatti per Lapadula, precisando: “Il Pescara non ci ha mai chiamato. Il rapporto con Vivarini, attuale tecnico degli abruzzesi, risale a vecchia data”.

Entrate – Lo Spezia è alla ricerca di un esterno sinistro per completare il reparto: “Un quinto di centrocampo è il nostro obiettivo, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali opportunità si presenteranno”. Su Pietro Beruatto, Melissano ha commentato: “È del Pisa e ha un ingaggio importante”.

Infortunio – Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Filippo Bandinelli: “I tempi di recupero verranno stabiliti dopo l’intervento chirurgico ma perdiamo un giocatore importante e un uomo spogliatoio. Abbiamo una proprietà attenta e pronta ad intervenire nel caso si presentassero delle necessità”.

