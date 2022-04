Spezia, l'orecchino di Nzola che ha fatto arrabbiare Thiago Motta

La partita M'Bala Nzola contro l'Inter è durata solo dieci minuti, per un motivo perlomeno curioso. L'attaccante dello Spezia, entrato in campo al quarto d'ora della ripresa per Manaj, è stato subito invitato dall'arbitro Maresca a togliere l'orecchino (coperto da un cerotto) che porta all'orecchio sinistro visto che da regolamento "tutti i tipi di accessori di gioielleria o bigiotteria sono vietati e devono essere tolti. Non è consentito l'utilizzo di nastro adesivo per coprirli".

Ma Nzola, malgrado diversi tentativi, non è riuscito a togliersi l'orecchino, neppure con l'aiuto dello staff medico.