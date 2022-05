Spezia, il Psg è sulle tracce di Thiago Motta

di Edoardo Cozza

Secondo il giornale francese 'L'Equipe', i parigini puntano l'allenatore del River Plate Gallardo, ma sullo sfondo c'è anche il tecnico spezzino

La salvezza ottenuta con lo Spezia fa aumentare le quotazioni di Thiago Motta, che fa parte di una ristretta lista di nomi sul tavolo della dirigenza del Paris Saint Germain per il dopo Pochettino.

L'allenatore argentino, infatti, dovrebbe lasciare la panchina dei parigini e il quotidiano francese L'Equipe fa il punto sui possibili successori. In pole ci sarebbe Marcelo Gallardo, attuale tecnico del River Plate, ma nell'elenco compare anche il nome di Motta, peraltro ex calciatore ed ex allenatore delle giovanili del Psg. Tra i papabili per la panchina anche Antonio Conte, Joachim Low, Zinedine Zidane: insomma, tutti nomi di primissimo piano a cui si affianca Thiago Motta, da sempre molto apprezzato da Al Thani.