Udinese-Spezia 1-3, la cronaca live

di Edoardo Cozza

Molina apre le danze con un sinistro all'angolino; Verde pareggia i conti con una volée mancina su un bell'assist di Ferrer, poi Gyasi ribalta il punteggio e Maggiore fa tris

61' Tiro a botta sicura di Nestorovski, si salva la difesa spezzina che fa muro davanti a Provedel.

53' Cambi per Cioffi: Samardzic prende il posto di Makengo, Nestorovski subentra a Pussetto. Il macedone subito insidioso con un diagonale bloccato da Provedel.

49' Verde cerca il gol da cineteca, ma non colpisce in rovesciata sul traversone di Gyasi.

47' TRIS DELLO SPEZIA! Maggiore si inserisce in area e corregge in porta un cross di Verde: 3-1 per la squadra di Thiago Motta.

46' La gara riparte: via al secondo tempo

-

Finisce il primo tempo: Udinese-Spezia 1-2

45'+3 RIBALTA TUTTO LO SPEZIA! Ferrer recupera un pallone in area avversaria, appoggio a Gyasi che si libera con una veronica di un avversario e batte Silvestri!

45' Tre minuti di recupero.

40' Silvestri respinge coi pugni un tiro dal limite di Agudelo: pericoloso lo Spezia.

35' PAREGGIA LO SPEZIA! Verde col piattone sinistro al volo buca Silvestri. Perfetto il cross di Ferrer, che pesca l'ala per la stoccata decisiva.

31' Thiago Motta costretto al primo cambio: Reca lascia il campo infortunato, subentra Salvo Ferrer.

26' UDINESE IN RETE! Provedel salva su Udogie, nulla può però sul secondo tentativo di Molina che trova l'angolo con un sinistro preciso.

25' Ancora Perez pericoloso con un sinistro dai 10 metri: deviazione della difesa, palla in corner. Dalla bandierina nulla di fatto.

24' Chance per l'Udinese, con che Perez che calcia da dentro l'area: sulla traiettoria, però, c'è Makengo che invvertitamente ferma la conclusione del difensore.

19' Giallo per Gyasi, durissimo su Molina: è un'ammonizione pesantissima, perché l'esterno era diffidato salterà l'ultima di campionato col Napoli.

18' Ammonito Nuytinck per simulazione: il centrale olandese, in proiezione offensiva, cade in area dopo un contrasto con Verde, ma Aureliano lo punisce: caduta accentuata e contatto davvero lieve.

9' Ripartenza di Manaj, che appoggia ad Agudelo: il trequartista calcia dal cuore dell'area, ma un difensore friulano devia il tiro che finisce sul fondo. Dal corner nulla di fatto.

1' Fischio d'inizio: si parte.

Lo Spezia va a Udine per cercare la salvezza aritmetica: la squadra di Thiago Motta, reduce da quattro sconfitte consecutive, ha bisogno di invertire la tendenza per non trovarsi a giocare il tutto per tutto all'ultima giornata. Il tecnico italo-brasiliano si affida a Manaj in attacco supportato da Verde, Agudelo e Gyasi; Cioffi sceglie Pussetto e Deulofeu come tandem offensivo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Marì, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. All.: Cioffi

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj. All.: Motta.