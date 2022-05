Spezia, il presidente Platek fa quadrato attorno alla squadra

di Tiziana Cairati

Il numero uno della società ha massima fiducia nell'allenatore

Nelle prossime ore il presidente dello Spezia Philip Platek incontrerà il tecnico Thiago Motta, Riccardo Pecini e Mattia Biso per fare il punto in vista della delicata sfida contro l'Udinese alla Dacia Arena.

Un modo concreto per stare vicino alla squadra in questo complicato finale di stagione. Platek e Pecini hanno la massima fiducia nell'allenatore e vogliono sostenerlo in vista del penultimo turno di campionato, che potrebbe anche essere quello decisivo per festeggiare la salvezza.