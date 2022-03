Spezia, il pericolo Dybala in meno. Infortunato, salta la sfida di domani alle 18

di Redazione

L'argentino ha un problema al flessore. Allegri scherza con i giornalisti: "Se volete lo convoco, ma non può giocare". Il via della partita alle ore 18

"Dybala nell’allenamento di ieri è uscito anzitempo: non si sentiva la gamba libera, ha sentito problema sul flessore non nella stessa zona. Sarà ancora fuori. Convocarlo? Se volete lo convoco, ma poi non può giocare. Dispiace perché aveva lavorato per rientrare”.

Lo ha detto l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della partita casalinga di campionato con lo Spezia (ore 18), quando secondo lui serviranno “Tecnica, testa e bisogna essere aggressivi. Più si va verso fine campionato, più i punti diventano pesanti e diventa difficile vincere le partite”.