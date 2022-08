Spezia, Gotti: "Buon atteggiamento, ma dopo il pareggio del Sassuolo si è concesso troppo"

Così l'allenatore dello Spezia Luca Gotti a seguito della partita contro il Sassuolo pareggiata in casa 2 a 2:

“Ho avuto diverse risposte questa sera dalla mia squadra. Nel primo tempo è stata una partita molto aperta, ad altissima intensità; il secondo è iniziato con la stessa voglia di andare a far male all’avversario, poi dopo il pareggio del Sassuolo abbiamo concesso troppo e abbiamo perso la concentrazione. Ciò che di buono porto a casa da questa è l’atteggiamento e la voglia che ho visto nei i ragazzi dopo l’1-0.

Il cambiamento di Nzola rispetto all’anno scorso è merito suo, si è presentato a inizio anno con un atteggiamento diverso da quello che mi avevano raccontato; è un ragazzo che lavora con impegno, si mette a disposizione dei compagni, è benvoluto da tutti.

Scegliere di tenere così alta l’intensità dal primo minuto ha portato per forza di cose ad una stanchezza nei minuti finali, e avendo cinque cambi a disposizione ho ritenuto corretto utilizzarli tutti, per provare a mantenere alta l’intensità di inizio partita. A questo proposito ci tengo a ringraziare Verde ed Ekdal che nonostante i problemi fisici che hanno si sono messi a disposizione della squadra.

Hristov questa settimana ha lavorato bene, e anche a San Siro era entrato in campo nel modo giusto. Cerco sempre di non dare per scontate le scelte che faccio. Inoltre, in questa settimana affronteremo tre partite compresa questa, devo per forza di cose pensare non solo all’immediato ma anche a cosa ci aspetta.

La partita con la Juve? Vorrei vedere aggressività e intensità, sono due caratteristiche fondamentali per quello che ho in mente per la mia squadra. Sappiamo che contro una squadra di questo calibro non sarà facile, abbiamo poco tempo per lavorare e prepararci a questa sfida ma faremo del nostro meglio.”