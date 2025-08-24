Spezia, esordio da dimenticare: al Picco passa la Carrarese con la doppietta di Schiavi

Partenza in salita per lo Spezia, sconfitto 2-0 dalla Carrarese nella prima di campionato. Allo stadio Alberto Picco la squadra di Luca D’Angelo fatica a causa delle numerose assenze e viene ulteriormente penalizzata dall’espulsione di Kouda a seguito del rigore concesso agli ospiti.



Scelte iniziali – D’Angelo deve rinunciare ad Aurelio infortunato e schiera Soleri accanto a Giuseppe Di Serio con Artistico inizialmente in panchina. In difesa, davanti al portiere Mascardi, giocano Wisniewski, Hristov e Cistana, con Mateju e Candela sulle fasce. In cabina di regia c’è Esposito affiancato da Nagy e Kouda.

Il primo tempo – Lo Spezia parte con buona intensità: Candela al 3’ non riesce a sfruttare un’occasione in area, poco dopo Kouda conclude sul fondo. Mascardi tiene vivi i suoi con parate decisive, mentre un palo ferma Abiuso. Al 34’ Soleri sfiora il vantaggio, ma al 40’ la gara prende una piega negativa: Kouda trattiene Finotto, l’arbitro assegna rigore ed espelle il centrocampista dopo la chiamata del Var. Schiavi trasforma e porta avanti la Carrarese.

La ripresa – Nella ripartenza D’Angelo inserisce Artistico e Comotto, ma lo Spezia non riesce a invertire l’inerzia. Mascardi evita il raddoppio su Zuelli, poi al 66’ un errore di Esposito spiana la strada a Schiavi per il 2-0. I tentativi finali, come il colpo di testa di Wisniewski, non bastano a riaprire il match.

Prossimo impegno – Lo Spezia chiude con una sconfitta il debutto stagionale e dovrà cercare riscatto sabato sera alle 21 contro il Catanzaro. Nel frattempo il club resta attivo sul mercato per rinforzare la rosa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.