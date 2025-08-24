Spezia, esordio da dimenticare: al Picco passa la Carrarese con la doppietta di Schiavi
di Francesca Balestri
La squadra di D’Angelo in dieci per l’espulsione di Kouda cede 2-0 all’esordio stagionale davanti al proprio pubblico
Partenza in salita per lo Spezia, sconfitto 2-0 dalla Carrarese nella prima di campionato. Allo stadio Alberto Picco la squadra di Luca D’Angelo fatica a causa delle numerose assenze e viene ulteriormente penalizzata dall’espulsione di Kouda a seguito del rigore concesso agli ospiti.
Scelte iniziali – D’Angelo deve rinunciare ad Aurelio infortunato e schiera Soleri accanto a Giuseppe Di Serio con Artistico inizialmente in panchina. In difesa, davanti al portiere Mascardi, giocano Wisniewski, Hristov e Cistana, con Mateju e Candela sulle fasce. In cabina di regia c’è Esposito affiancato da Nagy e Kouda.
Il primo tempo – Lo Spezia parte con buona intensità: Candela al 3’ non riesce a sfruttare un’occasione in area, poco dopo Kouda conclude sul fondo. Mascardi tiene vivi i suoi con parate decisive, mentre un palo ferma Abiuso. Al 34’ Soleri sfiora il vantaggio, ma al 40’ la gara prende una piega negativa: Kouda trattiene Finotto, l’arbitro assegna rigore ed espelle il centrocampista dopo la chiamata del Var. Schiavi trasforma e porta avanti la Carrarese.
La ripresa – Nella ripartenza D’Angelo inserisce Artistico e Comotto, ma lo Spezia non riesce a invertire l’inerzia. Mascardi evita il raddoppio su Zuelli, poi al 66’ un errore di Esposito spiana la strada a Schiavi per il 2-0. I tentativi finali, come il colpo di testa di Wisniewski, non bastano a riaprire il match.
Prossimo impegno – Lo Spezia chiude con una sconfitta il debutto stagionale e dovrà cercare riscatto sabato sera alle 21 contro il Catanzaro. Nel frattempo il club resta attivo sul mercato per rinforzare la rosa.
