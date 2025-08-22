Spezia, D’Angelo: “La squadra sta bene e siamo pronti per l’esordio di campionato con la Carrarese”
di Francesca Balestri
L’allenatore ha dichiarato: “Kouda è pronto per giocare, mentre per Vlahovic sarà decisiva la rifinitura”
Lo Spezia si prepara al debutto in campionato, in programma tra due giorni allo stadio Picco contro la Carrarese. L’allenatore Luca D’Angelo ha presentato la sfida sottolineando l’atteggiamento positivo dei suoi: “La squadra sta bene, contro la Sampdoria ha giocato la partita giusta e siamo pronti per l’esordio di campionato”.
Infortunati – D’Angelo ha aggiornato sulle condizioni dei giocatori: “Kouda è pronto per giocare, mentre per Vlahovic sarà decisiva la rifinitura. Cassata è tornato in gruppo e quindi è disponibile”.
Rosa – Il tecnico ha parlato della costruzione della squadra con il mercato ancora aperto: “Ci sono stati dei cambiamenti tra fine contratto e prestiti ma sono rimasti in tanti. Vogliamo dare spazio ad alcuni giocatori come Candelari e Mascardi e speriamo di recuperare al più presto Bandinelli e Vignali. In rosa ci manca un sinistro e poi vediamo. Inoltre spero che non vada via chi ha offerte”.
Avversari – L’attenzione si sposta sugli avversari del derby: “La Carrarese non ha cambiato molto e lo scorso anno insieme alla Juve Stabia e a noi è stata una sorpresa. In B non ci sono gare facili, dobbiamo essere bravi e farci trovare pronti”.
Serie B – Il campionato si conferma equilibrato e competitivo: “Dobbiamo mantenere i piedi per terra come abbiamo sempre fatto e poi vediamo dove arriveremo. Lo scorso anno eravamo inseriti nella lotta per la salvezza e invece abbiamo lottato per andare in Serie A. In Serie B però ci sono squadre come Palermo, Venezia ed Empoli che hanno fatto mercati importanti. Occhio però anche a Sampdoria, Bari e Modena perché anche loro si stanno rinforzando”.
Nuovi arrivi – Soddisfazione da parte del tecnico per gli ultimi innesti: “Sono soddisfatto del loro arrivo e della partita disputata contro la Sampdoria. Sono venuti a sostituire Bertola ed Elia con caratteristiche diverse”.
Portieri – Sul reparto dei numeri uno D’Angelo ha aggiunto: “Loria completa il roster, mentre Sarr oggi fa la visita di controllo. Si giocheranno il posto con Mascardi”.
Singoli – Spazio anche alle valutazioni su Artistico: “È in crescendo, gli ci vuole un po’ più tempo per andare in forma vista la struttura. Ha tutte le caratteristiche per fare bene”.
Tifosi – Infine un passaggio sul sostegno del pubblico: “Uno stadio pieno praticamente ogni partita sarà un grande vantaggio e un orgoglio. Dobbiamo essere bravi, noi e i tifosi, a far entrare i nuovi senza paragonarli a chi è andato via perché hanno caratteristiche diverse. Dobbiamo essere orgogliosi di aver mandato giocatori come Pio e Bertola in Serie A, due elementi che in un anno hanno fatto un upgrade importantissimo e Reca, che è fortissimo, a giocare le Coppe Europee”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Spezia, arriva in prestito con diritto di riscatto il portiere Leonardo Loria dal Pisa
22/08/2025
di Francesca Balestri
Lo Spezia apre la stagione con il derby contro la Carrarese: debutti e assenze al Picco
21/08/2025
di Francesca Balestri
Spezia, sospiro di sollievo per Sarr: il portiere verso il rientro dopo la sosta
20/08/2025
di Francesca Balestri