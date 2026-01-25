Spezia: boccata d'ossigeno. Donadoni non si accontenta: "Strada giusta, ma ancora troppi errori".

Il gol di Artistico a metà primo tempo vale il successo casalingo dello Spezia contro l'Avellino. Un risultato che, in attesa delle partite odierne, consente agli aquilotti di uscire dalla zona retrocessione, agganciando a quota 20 Reggiana e Virtus Entella, e restando a pari punti anche con quel Bari ieri corsaro a Cesena.

“I ragazzi hanno dato tutto per vincere questa partita, nonostante la pioggia abbia complicato la prestazione - sottolinea il tecnico aquilotto Roberto Donadoni - Sono punti pesanti, che ci consentono di guardare avanti con fiducia, consapevoli degli aspetti in cui dobbiamo ancora migliorarci. Errori in campo se ne sono visti ancora troppi, ma se una squadra avesse dovuto trovare ancora la via del gol, quella sarebbe stata la nostra nel finale. Serve maggior lucidità e quel cinismo che ti consente di capitalizzare quanto creato. Il gol? Preparato in allenamento, si cerca sempre di incidere su quelli che appaiono i punti deboli dell'avversario".

