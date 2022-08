Spezia, 20enne fermato dalla Polfer mentre cammina sui binari: "Volevo postare il video sui social"

di Marco Innocenti

La "bravata" ha costretto un treno merci ad una frenata d'emergenza e un intercity ha dovuto fare una lunga sosta prima di entrare in galleria

Agli agenti della Polfer che lo hanno fermato, dopo averlo visto camminare lungo i binari insieme a due amici, ha detto che voleva "girarsi un video da postare sui social". E' accaduto ieri sera, lungo la linea ferroviaria tra Arcola e Vezzano nello spezzino. Un ragazzo di 20 anni di origini maghrebine residente in Spagna, insieme ad altri due ragazzi, si è incamminato lungo i binari ma gli agenti, attraverso le telecamere di sorveglianza, lo hanno notato e sono accorsi sul posto. Il ragazzo, a quel punto, ha cercato di nascondersi in un cespuglio mentre i due amici sono riusciti a fuggire a piedi.

La "bravata" non è stata però senza conseguenze, almeno per il traffico ferroviario: un treno merci infatti è stato costretto a una frenata di emergenza e un intercity è stato costretto a una lunga sosta prima di entrare in galleria.