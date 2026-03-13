Sostenibilità e resilienza: due aziende milanesi premiate ai Best Performance Award di SDA Bocconi

Due aziende milanesi, Mapei e Bonaudo, sono state premiate nella nona edizione del Best Performance Award – Sustainability for Growth, promosso dalla SDA Bocconi School of Management, che valorizza le imprese capaci di coniugare risultati economici e sostenibilità.

La storica conceria Bonaudo, specializzata in pelli per il settore moda e lusso, ha ricevuto il riconoscimento di Best Performing Medium Company grazie a processi produttivi orientati alla riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi di acqua ed energia.

Mapei, leader nei prodotti chimici per l’edilizia, è stata invece premiata nella categoria “Scenari macroeconomici globali e resilienza” per l’efficace gestione dei rischi legati all’energia.

Gli altri riconoscimenti sono andati a Chiesi Farmaceutica (Best Performer), Andriani (Large Company) e Photosi (Small Company).

Secondo Maurizio Dallocchio, professore di Corporate Finance in SDA Bocconi, il premio consente di osservare come le imprese italiane stiano ridefinendo il proprio ruolo nel sistema economico. L’edizione di quest’anno, ha aggiunto Leonardo Etro, evidenzia come la resilienza sia diventata una priorità strategica per i leader aziendali, al pari della governance e della capacità decisionale.

Dall’analisi condotta su 115 aziende dei principali settori industriali e commerciali emerge inoltre una forte concentrazione geografica: il 75% delle imprese più performanti ha sede nel Nord Italia, con 35 aziende in Lombardia provenienti da comparti che spaziano dall’alimentare all’elettronica, fino alla produzione di macchinari e al commercio all’ingrosso.

Solo il 17% delle imprese lombarde analizzate è quotato in Borsa, segno della forte presenza di modelli imprenditoriali familiari. Sul fronte della sostenibilità, invece, l’86% pubblica un bilancio di sostenibilità e l’11% possiede certificazioni come B-Corp o lo status di società benefit.

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