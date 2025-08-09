Sospetto insetto positivo al West Nile a Genova, nessun rischio per la salute

È stato individuato a Genova, nella zona del cimitero di Staglieno, un sospetto insetto vettore positivo al West Nile durante la sorveglianza entomologica prevista dal Piano di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi 2025. Il ritrovamento rientra nell’attività di monitoraggio regionale sugli insetti potenzialmente in grado di trasmettere malattie all’uomo e agli animali.

Precisazione – Le analisi hanno confermato che si tratta di un esemplare del genere Aedes (zanzara tigre), specie che non è in grado di trasmettere il West Nile virus. Non sussiste quindi alcun pericolo di trasmissione nella zona.

Interventi – Come misura precauzionale sarà comunque effettuato un trattamento larvicida e adulticida nel raggio di 100 metri dal punto del ritrovamento, in conformità con i protocolli sanitari regionali.

Coordinamento – Lunedì prossimo si riunirà il Tavolo tecnico intersettoriale regionale per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi. Alla riunione parteciperanno Regione Liguria, Asl 3, Comune di Genova, Università di Genova e altri enti coinvolti, per definire le modalità degli interventi e i monitoraggi aggiuntivi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.