Sospetto caso di Chikungunya a Rapallo, nella notte scatta la disinfestazione: ecco cos'è la febbre "che contorce"

Sospetto caso in Liguria di Chikungunya, il virus trasmesso dalla puntura di zanzare che causa febbre e forti dolori alle articolazioni.

L'allarme è scattato a Rapallo nella giornata di ieri: la segnalazione parla di un soggetto che ha soggiornato in area endemica, e che potrebbe essere stato contagiato dal virus.

In azione - Per questo motivo questa notte scatterà la disinfestazione preventiva in diverse aree della città: "dalle 01.30 alle 03.30, la ditta EcoClean Italia opereranno nelle vie di Via Bolzano, Piazza Molfino, Salita Sant’Agostino, Via Alessandro Lamarmora, Via Magenta, via Fratelli Betti" - informa il Comune di Rapallo.

Misure di sicurezza - Il Comune raccomanda come durante gli interventi sia "essenziale evitare di permanere nelle zone interessate dal trattamento, mantenere chiuse porte e finestre, rimuovere la biancheria stesa e gli alimenti esposti all'aperto, proteggere ciotole per animali e giocattoli dei bambini. I proprietari di animali domestici devono mantenerli a distanza dalle aree trattate per almeno due ore successive al passaggio degli operatori."

In caso di contatto accidentale con la soluzione nebulizzata "è necessario lavarsi abbondantemente con acqua e rivolgersi a un medico se i sintomi persistono. I prodotti impiegati sono Z-STOP, Mastercid Micro e SYNERGY, con le schede tecniche disponibili sul sito dell'ente."

Per evitare il contatto con le zanzare, possono essere attuate diverse misure preventive: provvedere allo svuotamento periodico di sottovasi, contenitori, secchi e altri recipienti dove si accumula acqua stagnante, sigillare cisterne e pozzi, mantenere pulite caditoie e grondaie, evitare di lasciare pneumatici o giocattoli gonfiabili contenenti acqua.

Che cosa è la Chikungunya - Si tratta di una malattia di origine virale trasmessa all'uomo attraverso la puntura di zanzare infette, che puo' manifestare sintomi come febbre alta, forti dolori alle ossa, nausea, mal di testa, affaticamento ed eruzioni cutanee.

Il nome "Chikungunya" deriva da una parola makonde che significa "ciò che curva" o "contorce", ad indicare l'aspetto curvo che assume chi soffre della grave artralgia ad essa correlata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.