Solidarietà, Genova dona sei imbarcazioni da pesca al Togo

di Anna Li Vigni

Dopo un viaggio in container di circa un mese, le barche sono ora a disposizione dei pescatori locali

Si tratta di una iniziativa benefica promossa dall'assessorato allo Sviluppo economico portuale del Comune di Genova, realizzata in collaborazione con le associazioni di pesca sportiva e del territorio.

Sei barche sono state donate ai pescatori del Togo grazie alla missione delle Suore della Visitazione in particolare grazie alla madre generale Suor Rita Tenerezza della Croce, nata in Togo e trasferitasi in Italia.

"La donazione è il frutto della collaborazione tra tante associazioni, cittadini, la missione di suor Rita e che ha visto il Comune di Genova capofila di un progetto all'insegna della generosità e dell'aiuto di una comunità del Togo, che, in carenza di imbarcazioni per la pesca e per il trasporto dei bambini a scuola, potrà da oggi di nuovo contare su sei barche. Ringrazio le associazioni dei pescatori", ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca.

"Abbiamo accolto l'invito a partecipare a questa iniziativa. Molti giovani hanno aderito con entusiasmo e stiamo preparando anche altre imbarcazioni". ha commentato Lorenzo Spera, dell'Asd Sms Pescatori Pra'.