Sole prevalente sulla Liguria, ma da domani torna la pioggia

Cielo in prevalenza sereno e temperature stabili tra i 24 e i 26 gradi caratterizzano questa domenica in Liguria. Qualche addensamento ha interessato i rilievi nelle ore centrali, mentre in serata si è registrato un aumento della nuvolosità. Lo prevede Arpal, centro meteo regionale.

Temperature – Stazionarie, con valori massimi compresi tra 24 e 26 gradi. L’umidità si mantiene su livelli medio-alti.

Venti – Deboli o moderati al mattino, in rotazione ciclonica sul mare. Dal pomeriggio flussi meridionali fino a forti sui crinali del Centro-Ponente.

Mare – Mosso a Ponente e molto mosso a Levante, in calo fino a mosso in serata.

Domani – Lunedì, primo giorno di settembre, inizierà con cielo coperto e possibili deboli piogge sul settore centrale. Dal pomeriggio precipitazioni anche a carattere temporalesco si estenderanno al resto della regione, con intensità fino a moderata e quantitativi localmente significativi soprattutto sul Centro-Ponente. Nella notte i fenomeni raggiungeranno anche il Levante. Temperature in lieve calo.

