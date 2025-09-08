Sole e caldo in Liguria, ma da martedì tornano i temporali

Ancora qualche giorno di sole e caldo, ma da martedì 9 settembre è in arrivo una perturbazione alimentata da un flusso di aria fredda e instabile proveniente dal Nord Europa.

Attualmente si rileva sul bacino del Mediterraneo un vasto campo di alta pressione che anche in Italia porta "un deciso rialzo delle temperature" tanto che "sulle pianure del Nord arriveremo di nuovo a sfiorare i 30°C durante le ore più calde.

Martedì la situazione cambia: arriverà infatti "un flusso di aria molto fresca ed instabile, in discesa dal Nord Europa, che farà irruzione sul bacino del Mediterraneo", dove l'incontro con le acque calde potrebbe favorire un'ondata di maltempo.

Le giornate maggiormente a rischio saranno le immediatamente successive, ovvero quelle di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre. Si prevede infatti che "sulle regioni del Nord Ovest e del Centro Sud, specie sul versante tirrenico, localmente potrebbero cadere oltre 150 litri/mq di pioggia in pochissimo tempo, l'equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 1 mese".

In Liguria - Nella nostra regione la giornata di oggi, di lunedì 8 settembre, sarà caratterizzata da una mattinata incerta con prevalenza di sole e passaggi nuvolosi da Ponente verso Levante. Nel pomeriggio cielo soleggiato sulle coste e cumuli sui

rilievi, anche associati ad isolati piovaschi sulle Marittime; aumento deciso della copertura nuvolosa sul centro della regione a fine giornata

Venti deboli meridionali con brezze costiere, tendenti a disporsi da Est, Sud-Est la sera a Levante

Martedì 9 settembre invece assisteremo a un aumento della nuvolosità un po' su tutto il territorio, con piogge sparse ed intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale.

Fenomeni in intensificazione dalla seconda parte del pomeriggio, anche mercoledì e giovedì

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.