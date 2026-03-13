Solaris rafforza la leadership europea nei veicoli a zero emissioni e conquista il mercato internazionale

Il 2025 è stato un anno di forte crescita per Solaris Bus & Coach sp. z o.o., leader europeo nel settore della mobilità elettrica. L’azienda ha consegnato 1.631 veicoli, con un incremento del 7% rispetto al 2024, e ha raggiunto un fatturato di 1,183 miliardi di euro, in aumento del 28% su base annua. I veicoli a basse e zero emissioni hanno rappresentato l’86% delle consegne e oltre il 93% del valore delle vendite. Il portafoglio ordini ha raggiunto quota 2.780 veicoli, un record per Solaris, garantendo prospettive solide per i prossimi anni.

Le consegne del 2025 hanno coinvolto 15 paesi, con i principali mercati in Polonia, Italia, Germania, Svezia, Paesi Bassi e Svizzera. I veicoli elettrici e a idrogeno hanno registrato volumi record: 916 autobus elettrici e 306 autobus a idrogeno. Tra i principali clienti figurano Nobina (Svezia), ATM Milano, Transdev Utrecht, CTM Cagliari, BVG Berlino e PostAuto in Svizzera. Per gli autobus a idrogeno, i lotti più significativi sono stati consegnati a TPER Bologna e ad operatori tedeschi e cechi.

Il portafoglio ordini è dominato da autobus elettrici, filobus, ibridi e a idrogeno, rappresentando circa il 90% dei veicoli contrattualizzati, con un valore complessivo di 2,4 miliardi di euro. Solaris si conferma terza tra i produttori europei di autobus urbani, con quote di mercato del 11% nel segmento elettrico e del 58% negli autobus a idrogeno, e quasi il 14% complessivo nei veicoli urbani a zero emissioni.

L’azienda ha sviluppato tre principali tecnologie a zero emissioni – elettrica, a idrogeno e filobus – per rispondere alle diverse esigenze operative dei clienti. Nel 2025 è stata avviata la produzione in serie dei veicoli con tecnologia modulare (MD) in versioni da 10,5, 12 e 18 metri, migliorando comfort, manutenzione ed efficienza energetica. Tra le novità, il Solaris Urbino 10.5 elettrico ha debuttato al Busworld 2025 e ha vinto il Sustainable Bus Award 2026, mentre l’autobus articolato a idrogeno Urbino 18 Hydrogen è stato nominato “Autobus dell’anno 2025”.

Solaris ha ampliato anche i servizi post-vendita, offrendo l’ammodernamento di autobus elettrici, con sostituzione di batterie e aggiornamento dei sistemi di gestione energetica. I primi interventi sono stati effettuati a Cracovia, con progetti in corso a Berlino, Amburgo, Parigi e Varsavia.

Un traguardo strategico è stato il primo contratto in Canada, con TransLink Vancouver che ha ordinato 107 filobus da 12 metri, con opzione per 77 articolati, consolidando la presenza dell’azienda fuori dall’Europa.

Il 2025 conferma la leadership di Solaris nel mercato europeo dei veicoli a basse e zero emissioni, con una strategia chiara per il 2026 basata su crescita, innovazione tecnologica e ampliamento dei servizi e dei mercati internazionali.

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