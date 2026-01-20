Solaris consegnerà fino a 115 autobus elettrici alla Svizzera. Firmato accordo quadro

L’operatore svizzero del trasporto pubblico PostAuto e Solaris Bus & Coach hanno firmato un accordo quadro per la fornitura di un massimo di 115 autobus elettrici. Solaris è stata selezionata nelle procedure di gara per gli autobus da 12 e 18 metri. In base a questo accordo, PostAuto effettuerà ordini per veicoli da consegnare nel 2026 e nel 2027 in diverse città svizzere.

Solaris ha partecipato con successo alla gara con i suoi modelli elettrici dotati di sistema di trazione modulare: l’Urbino 12 elettrico e l’Urbino 18 elettrico. L’accordo quadro consente all’operatore di effettuare ordini fino alla fine del 2026, mentre le consegne potrebbero proseguire fino alla fine del 2027. PostAuto ha già effettuato ordini iniziali per 33 autobus: 23 Urbino 12 elettrici e 10 Urbino 18 elettrici. Gli autobus elettrici a batteria Solaris entreranno a far parte delle flotte di una dozzina di città svizzere.

Solaris è presente in Svizzera dal 2002 e finora ha consegnato al mercato circa 700 autobus, di cui circa 250 veicoli per PostAuto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.