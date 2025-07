Solaris Bus & Coach, Agata Standa nominata nuovo CEO, succede a Javier Iriarte

Il Gruppo CAF e il Consiglio di Sorveglianza di Solaris hanno annunciato che Agata Standa è stata nominata nuovo Amministratore Delegato di Solaris Bus & Coach sp. z o.o., con decorrenza dal 1° luglio 2025. Contestualmente, Javier Iriarte, che ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Solaris fino a giugno 2025, ha assunto il ruolo di Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza della Società. Agata è entrata a far parte di Solaris nel febbraio 2020 e dal 2023 ricopre la carica di Membro del Consiglio di Gestione per la Strategia e la Sostenibilità. La sua carriera professionale si basa su una vasta esperienza nella gestione di progetti e team in numerosi paesi in Europa, Africa e Asia. Agata ha conseguito la laurea presso l’Università di Economia e Commercio di Poznań e la ESCP Business School di Parigi.

“È un onore guidare Solaris. Desidero ringraziare il Consiglio di Sorveglianza e il Gruppo CAF per la fiducia che hanno riposto in me. Negli ultimi anni abbiamo vissuto una trasformazione significativa, diventando leader nella mobilità elettrica per il trasporto urbano in Europa. Sono fiducioso che, insieme a tutto il nostro team, continueremo il nostro percorso di crescita, con Solaris e il Gruppo CAF che definiranno le tendenze nella mobilità urbana sostenibile”, ha dichiarato Agata Stańda, neo-nominata CEO di Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Contemporaneamente, Javier Iriarte ha assunto il ruolo di CEO della divisione Materiale Rotabile di CAF, oltre a ricoprire la carica di Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza di Solaris.

