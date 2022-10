Siderurgia, importante acquisizione per Trasteel: la società del Gruppo Fratelli Cosulich prende Profilmec

Trasteel, gruppo elvetico leader nel commercio e nella trasformazione dell’acciaio il cui 37 per cento è detenuto dalla Fratelli Cosulich Spa, ha annunciato l’acquisizione di successo del Gruppo Profilmec (“Profilmec”) insieme all’azionista di minoranza di lunga data e CEO di Profilmec Walter Talpo, che reinvestirà le sue azioni nella transazione. Profilmec, fondata nel lontano 1961 da Giuseppe Bottanelli scomparso recentemente, è uno dei principali produttori italiani di tubi in acciaio con applicazioni in un’ampia gamma di settori in tutta Europa.

Profilmec ha la propria sede centrale a Torino e impiega oltre 400 dipendenti. I suoi principali stabilimenti produttivi sono due siti produttivi all’avanguardia a Racconigi (vicino a Torino) nel nord-ovest d’Italia e a Sesto al Reghena (vicino a Pordenone) nel nord-est del paese, che rappresentano una superficie totale di 450.000 mq (di cui 140.000 mq coperti) e una capacità produttiva di 350.000 tonnellate annue. I tubi saldati sono prodotti da coils decapati e oliati, laminati a freddo, zincati e alluminati e tro-vano applicazione nei più svariati settori merceologici commercializzabili: dall’automotive all’industria delle biciclette e motocicli, all’arredamento per la casa e il giardino, oltre al campeggio attrezzature, articoli per la scuola materna, giocattoli, casalinghi, alla produzione di radiatori, elettrodomestici per il settore edile, e molto altro ancora.

Il Gruppo Profilmec è inoltre proprietario di Rolm, società di ingegneria fondata nel 1973 specializzata nella produzione e manutenzione di apparecchiature per la produzione di tubi. Tutti gli attuali dirigenti, così come in generale tutto il personale di Profilmec Group, manterranno i loro ruoli sotto la nuova proprietà.

“L’ingresso di Trasteel rappresenta la migliore garanzia di continuità del lavoro che abbiamo iniziato negli anni Sessanta con il nostro fondatore e storico Presidente Giuseppe Bottanelli. Trasteel, crediamo, consentirà anche al nostro Gruppo di sviluppare ulteriormente la nostra internazionalizzazione. Desidero ringraziare tutto lo staff di Trasteel, in particolare Gianfranco Imperato, Federico Guiducci, Gabriele Nordio e i loro consulenti legali per la collaborazione professionale e puntuale che ha consentito la conclusione dell’operazione” ha affermato Walter Talpo, Presidente e Amministratore Delegato di Profilmec.

Gianfranco Imperato, CEO di Trasteel, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di aver acquisito il controllo di un marchio storico del business europeo dei tubi. Questa acquisizione si inserisce perfettamente nel nostro piano strategico di diventare transformer e trader di acciaio europeo diversificato, portando il nostro tonnellaggio complessivo scambiato e trasformato a oltre 1,5 milioni di tonnellate all’anno. Vorremmo esprimere la nostra gratitudine al management di Profilmec, compreso il CFO di Profilmec, il Sig. Trevisiol, così come alla famiglia Bottanelli per la loro disponibilità e apertura mentale, che hanno permesso la chiusura di questo importante accordo”.

L’acquisizione è stata finanziata da un pool di banche composto da Crédit Agricole Italia, UniCredit, BNL-B-NP Paribas e MPS Capital Services nel ruolo di warrant lead arranger, con Crédit Agricole Italia in qualità di Loan Agent.

Trasteel è stata assistita nell’operazione da “GPD studio legale e fiscale Gemma, Provaggi, De Andrè” con Ernst & Young e “Studio Cidda Grondona” che hanno svoluto la due diligence.

Walter Talpo è stato assistito dallo “Studio Legale Elexi” e il pool di banche da Simmons & Simmons.